Saison Pannonica – Abhra + NOii, Salle Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Saison Pannonica – Abhra + NOii Vendredi 16 octobre, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

En prévente : Plein : 12 € / Réduit : 10 € / Petit Chat Fidèle : 7 € / Très Réduit : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:30:00+02:00

La radio associative Jet FM, diffusée sur le 91.2, a vu le jour en 1986, au cœur du quartier Bellevue à Saint-Herblain. Depuis ce jour, sa programmation alternative défend l’expérimentation sonore, la création indépendante, les formats longs et une diversité de paroles à l’antenne. Jet FM propose aussi des ateliers d’éducation aux médias et des actions artistiques et culturelles. Pour fêter cet anniversaire, JET propose toute l’année 2026 des événements publics pour célébrer le son sous toutes ses formes : séances d’écoute, plateaux radio, concerts, ateliers, performances et spectacles radiophoniques.

ABHRA,SEVEN POEMS ON DROUGHT

Abhra – qui, en sanskrit, désigne à la fois l’atmosphère, le vide… – regroupe six improvisateurs·trices européen·nes qui mêlent leurs cultures d’origine et leur intérêt commun pour les textures sonores.

Julien Pontvianne, compositeur en chef du sextet, se nourrit de nombreuses traditions musicales pour proposer sa propre vision de la lenteur, dans la retenue la plus délicate, dans une musique ‘non genrée’ qui continue obstinément d’interroger le rôle de la voix, le timbre, le résonant – proche des idées d’écologie du son.

D’écologie, il en était question dans le précédent album. Seven poems of water abordait la question de l’eau à travers différents textes de poésie. Avec ce nouveau répertoire, c’est la sécheresse qui est au centre de la musique et des textes (J.Kerketta, M.Darwich, I. Vitale …) signifiant ainsi que ce ne sont pas les ressources en eau qui s’épuisent, mais les cycles qui se dérèglent. Le problème, c’est la répartition. Injuste, violente.

+ NOII

L’orchestre NOii est un organisme sonore à l’animalité imprévisible. Il est grand (au moins dix). Il est variable, et parle parfois. Au commencement était le souffle, puis on tapa sur des cailloux, et on vit que cela était bon. On inventa alors toutes sortes d’instruments de musique, on créa des langages, mais surtout, l’humain découvrit le vin. NOii est de cette histoire, celle où la loi du plus fort reste une absurdité anthropologique. Son habitat s’étend des zones minimalistes aux reliefs noise les plus escarpés, s’arrêtant aussi parfois avec joie sur la place d’un village accueillant.

Billetterie

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/40-ans-jet-fm-abhra-noii/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/787944-40-ans-de-jet-fm-abhra-noii »}]

Concert – Dans le cadre des 40 ans de Jet FM

© Adrien Sanchez