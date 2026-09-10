Saison Pannonica – Arlt + La Cour, Pannonica, Nantes
mardi 1 décembre 2026 · Pannonica · Nantes
Informations pratiques
Saison Pannonica – Arlt + La Cour Mardi 1 décembre, 20h30 Pannonica Loire-Atlantique
Tarif Plein : 17 € / Réduit : 15 € / Abonné : 13 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T22:30:00+01:00
Fin : 2026-12-01T20:30:00+01:00 – 2026-12-01T22:30:00+01:00
ARLT
ELOÏSE DECAZES : VOIX, CONCERTINA, MAGNETOPHONE CASSETTE, PETIT ORGUE A SOUFFLERIE, BULBUL TARANG, CLAVIER / SING SING : GUITARE, VOIX
Eloïse Decazes et Sing Sing se rencontrent en 2006, ils fondent Arlt et immédiatement jouent un peu partout – en France puis en Europe puis aux USA et au Japon. Ils sortent des disques (La langue, Feu la figure, Arlt & Thomas Bonvalet, Deableries, Patate de vivre, Soleil enculé, Turnetable), investissent des centres d’art (expo Les Hauts de Turnepenche au Creux de l’Enfer, à Thiers). Arlt a 20 ans et depuis 20 ans, le duo expérimente son curieux petit territoire rafistolé à partir de chansons primitives et tarabiscotées, de trafics sonores mystérieux, de théâtre minimal et déréglé, de poussées lyriques qui ressemblent à des rages de dents. Arlt a 20 ans et pour fêter cette étrange nouvelle donne une flopée de concerts-performances. Venez voir Arlt réinventer son répertoire, convoquer des fantômes en pagaille, élaborer sous vos yeux nouvelles chansons, nouvelles cascades burlesques et nouveaux drames en tout genre. Arlt a 20 ans et c’est un sacré cirque.
+ LA COUR
CLAIRE GRUPALLO : CHANT LYRIQUE / FAUSTINE SEILMAN : PIANO, CHANT
Choisissant de se libérer des carcans, décloisonnant les styles, réarrangeant certains morceaux, Claire Grupallo et Faustine Seilman interprètent tantôt des pièces lyriques tantôt des chansons traditionnelles et populaires, alternant piano, harmonium et percussions pour soutenir leurs deux voix. La mise en scène, élégante et décalée, et leurs interludes désinvoltes, viennent ajouter une touche d’humour à l’exigence qu’impose le choix de leur répertoire. À travers ce set atypique, La Cour nous embarque pour un voyage voluptueux à travers les genres et les temps.
Billetterie
Pannonica 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/pannonica-recoit-murailles-music-arlt-la-cour/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/787888-pannonica-recoit-murailles-music-arlt-la-cour »}]
Pannonica reçoit Murailles Music
© Marie Losier
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