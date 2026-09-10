Saison Pannonica – Papanosh, Salle Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Saison Pannonica – Papanosh Jeudi 22 octobre, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

En prévente : Plein : 18 € / Réduit : 16 € / Petit Chat Fidèle : 14 € / Très Réduit : 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T20:30:00+02:00 – 2026-10-22T22:00:00+02:00

SEBASTIEN PALIS : PIANO, MELLOTRON / RAPHAËL QUENEHEN : SAXOPHONES ALTO ET TENOR / QUENTIN GHOMARI : TROMPETTE ET TROMPETTE A COULISSE / THIBAULT CELLIER : CONTREBASSE / JEREMIE PIAZZA : BATTERIE

2026 est l’année des 20 ans de Papanosh. Loin de vouloir célébrer cet anniversaire comme un album photo mélancolique ou le mausolée d’un glorieux story-telling musical qui est avant tout une aventure artistique humaine et démocratique singulière, les cinq membres ont voulu revenir à la table et au vert des résidences pour se laisser le temps de concevoir un répertoire collectif qui leur ressemble. Ce spectacle s’intitule Yes I Are ! dans la droite ligne des noms anglo-loufoques de leurs précédents répertoires, qui raconte en creux leur rapport désinvolte au sérieux des musiques dites « de création » et tire le fil d’Ariane de leur musique, imprégnée de l’esthétique afro-américaine. C’est surtout un cri du cœur pour le collectif dans lequel l’individu ne se dissout pas mais, au contraire, s’épanouit et s’exprime plus singulièrement encore.

Billetterie

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/papanosh »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/788532-papanosh »}]

Concert

© DR