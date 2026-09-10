Saison Pannonica – Poets of Forest + Humano, Salle Paul Fort Nantes, Nantes
vendredi 6 novembre 2026 · Salle Paul Fort Nantes · Nantes
Informations pratiques
Saison Pannonica – Poets of Forest + Humano Vendredi 6 novembre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique
En prévente : Plein : 20 € / Réduit : 18 € / Petit Chat Fidèle : 16 € / Très Réduit : 7 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:00:00+01:00
POETS OF FOREST
ARNAUD DOLMEN : BATTEUR / MICHEL ALIBO : CONTREBASSISTE / JOWEE OMICIL : MULTI-INSTRUMENTISTE
Inlassable artisan d’un dialogue entre jazz et rythmes traditionnels guadeloupéens, le compositeur et batteur Arnaud Dolmen s’associe au contrebassiste Michel Alibo et au soufflant Jowee Omicil. Entre calme méditatif et envolées, le jazz de Poets of Forest embrasse mille et une nuances de musiques antillaises.
HUMANO
DAPHNÉ MÉNARD (EL PEREGRINO) : VOIX / SIMON MARY : CONTREBASSE
Avec un répertoire partagé entre chants gospel, negro spirituals, musique traditionnelle haïtienne et compositions originales, Humano conjugue au présent la mémoire de l’esclavage. Face au chaos du monde, les musiciens nantais Daphné El Peregrino (chant) et Simon Mary (contrebasse) rappellent que ces chants – actes concrets dans le combat pour la liberté – restent aujourd’hui un ferment d’espoir.
Billetterie
Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/poets-of-forest-humano/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/782099-mois-kreyol-poets-of-forest-humano »}]
Festival Mois Kréyol
© Zamil Said Omar
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