Saison Pannonica – Séismes, Pannonica, Nantes
jeudi 12 novembre 2026 · Pannonica · Nantes
Informations pratiques
Saison Pannonica – Séismes Jeudi 12 novembre, 20h30 Pannonica Loire-Atlantique
Tarif Plein : 12 € / Réduit : 10 € / Petit Chat Fidèle : concert offert ! / Très Réduit : 5 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T20:30:00+01:00 – 2026-11-12T22:30:00+01:00
Fin : 2026-11-12T20:30:00+01:00 – 2026-11-12T22:30:00+01:00
TATIANA PARIS : GUITARE / MELANIE LOISEL : CONTREBASSE / MARINE FLECHE : BATTERIE / ALINE BISSEY : FLÛTE / YURIE HU : VIOLON, PIANO / LEA CIECHELSKI : SAXOPHONE
Nourrie de jazz, de musiques expérimentales, populaires ou contemporaines, leur improvisation collective entremêle leurs résonances. Elles inventent des formes instantanées où les motifs émergent, se transforment puis disparaissent. Un paysage se dessine, une chanson affleure, une brèche s’ouvre soudain vers un ailleurs inattendu. C’est ludique, intense et lumineux.
Billetterie
Pannonica 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/seismes/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/787377-seismes »}]
Concert
© DR
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026
- Tonus Crazy Jungle – Intégration des BTS, Warehouse, Nantes 11 septembre 2026