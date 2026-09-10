Saison Pannonica – Séismes, Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Saison Pannonica – Séismes Jeudi 12 novembre, 20h30 Pannonica Loire-Atlantique

Tarif Plein : 12 € / Réduit : 10 € / Petit Chat Fidèle : concert offert ! / Très Réduit : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T20:30:00+01:00 – 2026-11-12T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-12T20:30:00+01:00 – 2026-11-12T22:30:00+01:00

TATIANA PARIS : GUITARE / MELANIE LOISEL : CONTREBASSE / MARINE FLECHE : BATTERIE / ALINE BISSEY : FLÛTE / YURIE HU : VIOLON, PIANO / LEA CIECHELSKI : SAXOPHONE

Nourrie de jazz, de musiques expérimentales, populaires ou contemporaines, leur improvisation collective entremêle leurs résonances. Elles inventent des formes instantanées où les motifs émergent, se transforment puis disparaissent. Un paysage se dessine, une chanson affleure, une brèche s’ouvre soudain vers un ailleurs inattendu. C’est ludique, intense et lumineux.

Billetterie

Pannonica 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/seismes/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/787377-seismes »}]

Concert

© DR