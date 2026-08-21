Saison Pannonica – The Sleep of Reason Produces Monsters + Terrine, Salle Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Saison Pannonica – The Sleep of Reason Produces Monsters + Terrine Vendredi 9 octobre, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

MARIAM REZAEI : PLATINES / METTE RASMUSSEN : SAXOPHONE ALTO / GABRIELE MITELLI : TROMPETTE PICCOLO, ELECTRONIQUE / LUKAS KOENIG : BATTERIE

Fondé au mythique Cafe Oto à Londres, haut lieu des musiques novatrices, The Sleep of Reason Produces Monsters redonne folie et joie de vivre à la musique improvisée.

The Sleep of Reason Produces Monsters est un nouveau quartet réunissant la fine fleur de la musique expérimentale européenne. Composé de Mariam Rezaei (platines), Mette Rasmussen (saxophone alto), Gabriele Mitelli (trompette piccolo, électronique) et Lukas Koenig (batterie), le groupe s’est fait remarquer par ses concerts largement au-delà d’un cercle de spécialistes. Ici, le jazz se confronte au heavy metal, les saxophones rivalisent avec les guitares préparées et la batterie affronte le chaos électronique.

TERRINE

CLAIRE GAPENNE : MACHINES

Terrine, le projet de la française Claire Gapenne, membre du groupe underground culte Headwar, s’inscrit dans cette même démarche d’une musique libre et sans étiquette. Ses disques d’électronique radicale teintée de noise prennent sur scène une autre dimension.

Billetterie

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/the-sleep-of-reason-produces-monsters-terrine/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/779908-the-sleep-of-reason-produces-monsters-terrine »}]

Concert

© Alexia Toussaint