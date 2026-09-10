Saison Pannonica – Yoann Loustalot, Yeti trio + Carte blanche à Cédric Peset, Salle Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Saison Pannonica – Yoann Loustalot, Yeti trio + Carte blanche à Cédric Peset Vendredi 25 septembre, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:30:00+02:00 – 2026-09-25T22:00:00+02:00

YOANN LOUSTALOT : TROMPETTE / GIANI CASEROTTO : GUITARE / STEFANO LUCCHINI : BATTERIE

Le trompettiste Yoann Loustalot réunit pour ce trio le guitariste Giani Caserotto et le batteur Stefano Lucchini. La musique proposée par le groupe oscille entre compositions et improvisations totales. Formule rare dans sa composition dans l’histoire et de nos jours, ce trio atypique formé par ces musiciens d’exception, nous embarque dans son univers poétique et virtuose.

Voix singulière de la trompette européenne, compositeur prolifique et original, Yoann Loustalot mène de front différents projets personnels et est aussi un sideman recherché pour sa sonorité unique et son inventivité mélodique. Il joue dans les groupes d’Emile Parisien, Sylvain Rifflet, Aldo Romano, Daniel Humair… En décembre 2025, il fait partie de la sélection Jazz Magazine des trois meilleurs trompettistes de l’année.

+ CARTE BLANCHE À CÉDRIC PESET

Un quartet de musiciens issus du Conservatoire de Nantes ouvrira la soirée.

Billetterie

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/yoann-loustalot-yeti-trio-carte-blanche-cedric-peset/ »}] [{« link »: « https://www.pannonica.com/agenda/yoann-loustalot-yeti-trio-carte-blanche-cedric-peset/ »}]

Concert

© DR