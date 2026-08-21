Saison Pannonica – Zoe Heselton & Sister Outsider + Ronan Courty, Salle Pannonica, Nantes

Informations pratiques

Saison Pannonica – Zoe Heselton & Sister Outsider + Ronan Courty Samedi 31 octobre, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle : 11 € / Très Réduit : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-31T20:30:00+01:00 – 2026-10-31T22:30:00+01:00

Fin : 2026-10-31T20:30:00+01:00 – 2026-10-31T22:30:00+01:00

ZOE HESELTON & SISTER OUTSIDER

ZOE HESELTON : GUITARE CHANT / MERVE SALGAR : TANBUR / LISE BARKAS : VIELLE A ROUE / INES ROUSSET : BASSE / LILIANE CHANSARD VOIX / QUENTYN RISJETERRE : CLOCHES (PRÉSENCE À CONFIRMER)

Accompagnée de sa guitare électrique incisive et sensible, Zoe Heselton oscille entre vulnérabilité et puissance, entre Anohni & the Johnsons et Kae Tempest. Elle chante ce qu’on appellera des “chansons”, faute de mieux. Dedans vibre tout ce qui vibre depuis toujours dans le blues pré-historique, la folk antique, le free jazz, la poésie.

Autour d’elle, le collectif Sister Outsider (clin d’œil à Audre Lorde, poétesse, militante féministe, lesbienne et figure majeure des luttes afro-américaines). Ce n’est pas un simple backing band, mais une véritable extension de son univers intérieur. On y entre comme dans une forêt et on entend la lutte, le désir, la survie, la réparation. Jusqu’à s’y perdre.

+ RONAN COURTY

RONAN COURTY : CONTREBASSE

Avec Synesthesia, la musique de Ronan Courty ralentit les strates du temps en invoquant une musique séculaire inventée, entre folklore imaginaire et musique ancienne. Produit acoustiquement, le frottement violent et obsessif de l’archet sur la corde révèle progressivement des nappes d’harmoniques planantes qui prolongent la suspension de l’instant.

Billetterie

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/zoe-heselton-sister-outsider-ronan-courty/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/787321-zoe-heselton-sister-outsider-ronan-courty »}]

Concert

© Pauline Gouablin