Saison Théâtre à Pau Art Théâtre Saint-Louis Pau
Saison Théâtre à Pau Art Théâtre Saint-Louis Pau jeudi 29 avril 2027.
Pau
Saison Théâtre à Pau Art
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-29 20:00:00
fin : 2027-04-29
Date(s) :
2027-04-29
Mon ami Serge a acheté un tableau. C’est une toile d’environ un mètre soixante sur un mètre vingt, peinte en blanc. Le fond est blanc et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C’est un garçon qui a bien réussi, il est médecin dermatologue et il aime l’art… .
Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr
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English : Saison Théâtre à Pau Art
L’événement Saison Théâtre à Pau Art Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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