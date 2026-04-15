Saison Vagabonde : Dj Ordoeuvre, Rue de Brest, Nantes

Saison Vagabonde : Dj Ordoeuvre Jeudi 23 avril, 17h00 Rue de Brest Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T17:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T17:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00

DJ Ordoeuvre est un DJ français renommé, reconnu pour sa maîtrise des platines et son approche innovante du turntablism. Véritable architecte sonore, il intègre une méthode jazz à son processus de création, mêlant improvisation et technicité pour transformer le scratch en une performance musicale à part entière. Il se distingue par ses performances dynamiques et son engagement dans l’évolution du DJing en tant qu’art musical.

À la fois novateur et précurseur, il a marqué de son empreinte la scène mondiale avec des sets inimitables où se mêlent jazz, rock, house organique, drum & bass et bien d’autres styles musicaux.

Dans le cadre de l’événement “Le Tri en Couleurs” – CSC Bout-des-Landes

Programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous

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Dj Ordoeuvre propose un concert et un atelier, en dynamitant habilement le meilleur du rock’n’roll ! Saisonvagabonde2026 Concert

Claire Huteau