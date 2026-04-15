Saison Vagabonde : Dj Ordoeuvre, Rue de Brest, Nantes
Saison Vagabonde : Dj Ordoeuvre, Rue de Brest, Nantes jeudi 23 avril 2026.
Saison Vagabonde : Dj Ordoeuvre Jeudi 23 avril, 17h00 Rue de Brest Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T17:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T17:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00
DJ Ordoeuvre est un DJ français renommé, reconnu pour sa maîtrise des platines et son approche innovante du turntablism. Véritable architecte sonore, il intègre une méthode jazz à son processus de création, mêlant improvisation et technicité pour transformer le scratch en une performance musicale à part entière. Il se distingue par ses performances dynamiques et son engagement dans l’évolution du DJing en tant qu’art musical.
À la fois novateur et précurseur, il a marqué de son empreinte la scène mondiale avec des sets inimitables où se mêlent jazz, rock, house organique, drum & bass et bien d’autres styles musicaux.
Dans le cadre de l’événement “Le Tri en Couleurs” – CSC Bout-des-Landes
Programmation de la Saison Vagabonde : https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous
Rue de Brest 2 Rue de Brest, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}]
Dj Ordoeuvre propose un concert et un atelier, en dynamitant habilement le meilleur du rock’n’roll ! Saisonvagabonde2026 Concert
Claire Huteau
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Le droit, la justice… et moi ? – 3e édition Maison de quartier des Dervallières Nantes 15 avril 2026
- Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes 15 avril 2026
- Salon international des arts du fil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes 15 avril 2026
- Stage Théâtre et/ou arts plastiques Maison de quartier La Mano Nantes 15 avril 2026
- Yoga ludique – Parent-enfant A L’Abord’âge-Le café des enfants Nantes 15 avril 2026