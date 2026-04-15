Saison Vagabonde : La SMSM – MICMAC CIE, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes

Saison Vagabonde : La SMSM – MICMAC CIE Mardi 21 avril, 16h00 Jardin des lauriers – Michelle Palas Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T16:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T16:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Forme courte, ludique et interactive, La SMSM recrute propose une aventure dans un espace specifique. En l’espace de 15 minutes, les joueurs vont vivre une aventure en haute mer et participer au nouveau recrutement de la SMSM. Clin d’oeil évident à la SMSM dont l’objectif est le sauvetage humain et matériel en mer, la SMSM, plus récente et dans l’air du temps des économies, est l’association des Sauveteurs en Mer Sans Moyens. La SMSM recrute est un jeu interactif dans lequel les spectateurs deviennent le temps de leur mission, acteurs. Ils devront piloter un bateau en difficulté, tout en subissant les caprices des phénomènes météorologiques et marins…

Dans le cadre des Mardis aux Lauriers

Programmation de la Saison Vagabonde

Jardin des lauriers – Michelle Palas 1 place des lauriers, nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}]

Forme courte, ludique et interactive dans laquelle le public devient acteur, le temps d’une mission : piloter un bateau en difficulté. Micmac Saisonvagabonde2026

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