Saison Vagabonde : La SMSM – MICMAC CIE, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes
Saison Vagabonde : La SMSM – MICMAC CIE, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes mardi 21 avril 2026.
Saison Vagabonde : La SMSM – MICMAC CIE Mardi 21 avril, 16h00 Jardin des lauriers – Michelle Palas Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T16:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T16:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00
Forme courte, ludique et interactive, La SMSM recrute propose une aventure dans un espace specifique. En l’espace de 15 minutes, les joueurs vont vivre une aventure en haute mer et participer au nouveau recrutement de la SMSM. Clin d’oeil évident à la SMSM dont l’objectif est le sauvetage humain et matériel en mer, la SMSM, plus récente et dans l’air du temps des économies, est l’association des Sauveteurs en Mer Sans Moyens. La SMSM recrute est un jeu interactif dans lequel les spectateurs deviennent le temps de leur mission, acteurs. Ils devront piloter un bateau en difficulté, tout en subissant les caprices des phénomènes météorologiques et marins…
Dans le cadre des Mardis aux Lauriers
Programmation de la Saison Vagabonde
Jardin des lauriers – Michelle Palas 1 place des lauriers, nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}]
Forme courte, ludique et interactive dans laquelle le public devient acteur, le temps d’une mission : piloter un bateau en difficulté. Micmac Saisonvagabonde2026
DR
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Le droit, la justice… et moi ? – 3e édition Maison de quartier des Dervallières Nantes 15 avril 2026
- Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes 15 avril 2026
- Salon international des arts du fil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes 15 avril 2026
- Stage Théâtre et/ou arts plastiques Maison de quartier La Mano Nantes 15 avril 2026
- Yoga ludique – Parent-enfant A L’Abord’âge-Le café des enfants Nantes 15 avril 2026