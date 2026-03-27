Saison Vagabonde : Mackenzie Leighton Eglise de l’hôpital Saint-Jacques Nantes
Saison Vagabonde : Mackenzie Leighton Eglise de l’hôpital Saint-Jacques Nantes jeudi 7 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 15:00 –
Gratuit : oui Tout public
Mackenzie Leighton est une auteure-compositrice américaine originaire du Maine, installée à Nantes. Sur les traces de Simon & Garfunkel et Joni Mitchell, Mackenzie envoûte son public avec sa voix délicate et sa guitare électrique. Avec sincérité, Mackenzie nous berce avec des chansons modernes qui mélangent le folk, la pop et le jazz, l’anglais et le français.A 17h : un atelier avec Le Plongeoir. Lien vers la programmation de la Saison Vagabonde
Eglise de l’hôpital Saint-Jacques Nantes 44200
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