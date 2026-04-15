Saison Vagabonde : Portnawak – Hirsutes Production, CSC du Perray, Nantes

Saison Vagabonde : Portnawak – Hirsutes Production Vendredi 19 juin, 17h00 CSC du Perray Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T17:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

La saison vagabonde s’invite au Perray dans le cadre de Musical’été avec Portnawak : un spectacle pour petits et grands. Julien et Little Barbu vident leur coffre à jouets pour improviser un show à l’américaine… juste avant l’heure du coucher. Dans cette performance pleine d’inventivité et de fantaisie, l’imaginaire de l’enfance devient terrain de jeu et de spectacle.

Retrouvez la programmation de la Saison Vagabonde par ici.

CSC du Perray 85 Rue du Perray, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=saisonvagabonde2026 »}]

Julien et Little Barbu improvisent un show à l’américaine pour les petits, une performance pleine de fantaisie ! jeune public Saisonvagabonde2026

Sebastien Marqué