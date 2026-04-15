Saison Vagabonde : SUPAY – Cie Mamani, Esplanade Ranzay, Nantes
Saison Vagabonde : SUPAY – Cie Mamani, Esplanade Ranzay, Nantes jeudi 23 avril 2026.
Saison Vagabonde : SUPAY – Cie Mamani Jeudi 23 avril, 17h15 Esplanade Ranzay Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T17:15:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T17:15:00+02:00 – 2026-04-23T19:00:00+02:00
Huaskar Alcon est danseur, chorégraphe et directeur de mouvement, issu de la culture hip-hop, avec un parcours entre création, scène et transmission, nourri par les danses urbaines et folkloriques boliviennes. En 2025, il fonde la compagnie MAMANI, un espace dédié à la recherche chorégraphique et à la valorisation des racines latino-américaines dans une écriture contemporaine. SUPAY est une performance solo inspirée d’un masque folklorique bolivien représentant à la fois une figure protectrice et démoniaque. La pièce explore, à travers le mouvement, les tensions entre ombre et lumière et aborde des thèmes liés à l’identité, à la transformation et à la guérison.
Et aussi à 14h15 : un atelier de danse hip hop avec Huaskar Alcon
Dans le cadre de « Bouge ton quartier »
La programmation de la Saison Vagabonde
Esplanade Ranzay Rue Hermann Geiger, 44300 Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/actualites/saison-vagabonde-des-spectacles-pres-de-chez-vous »}]
Un solo de danse où Huaskar Alcon explore identité, transformation et héritage bolivien. Saisonvagabonde2026 CieMamani
DR
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