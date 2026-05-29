Salies à Peindre Concours de Peinture Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn
mardi 14 juillet 2026 · Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Salies à Peindre Concours de Peinture
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Dernier jour de la 38ème édition de Salies à Peindre qui est l’évènement artistique à ne pas manquer. Vous serez charmés par les talents des artistes peintres, amateurs, débutants ou professionnels.
10h à 16h foire aux arts. Exposition-vente gratuite par les artistes participant aux concours, au jardin public ou sur le lieu de création.
11h à 14h les œuvres des différents concours seront exposées pour le bonheur de tous et ce sera l’occasion de voter pour la peinture qui vous aura tapée dans l’œil , à l’espace culturel Lucien Basse-Cathalinat !
17h cérémonie des remise des prix, au jardin public (en cas de mauvais temps, salle Jean Monnet). .
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 09 62 89 saliesapeindre@gmail.com
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English : Salies à Peindre Concours de Peinture
L’événement Salies à Peindre Concours de Peinture Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves
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