Salif Keita & Avishai Cohen à Jazz in Marciac MARCIAC Marciac

Informations pratiques

Marciac

Salif Keita & Avishai Cohen à Jazz in Marciac

MARCIAC Chapiteau Marciac Gers

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

21 h

KENNY GARRETT

En jazz, le sax alto est généralement l’instrument des joliesses ouatées ou des plaies ouvertes. Kenny Garrett n’incarne ni les premières, ni les secondes il se contente -mais c’est déjà beaucoup- d’être un musicien au discours intense et dont la virtuosité ne sert que l’intention musicale, fût-elle de célébrer quelques notes muées en ritournelle. Sur la tournée Sounds From The Ancestors , où le percussionniste Rudy Bird apporte un exotisme groovy, il démontre une fois de plus que les anciens de Miles Davis en avaient toujours sous l’accélérateur… Il ne sera donc pas le dernier, parmi les musiciens de jazz de l’ère contemporaine, à faire sa visite aux ancêtres. Mais ce sont des ancêtres dont la présence est permanente dans l’esprit, sinon la manière, de chacun d’entre eux qu’ils s’appellent Coltrane, Parker, Miles, Roy ou Aretha… ils s’insinuent dans le jeu et le style de Kenny Garrett qui n’a pourtant pas le profil du caméléon. Densité et intensité caractériseront ce concert où une sorte de lyrisme engagé s’échappera de cet alto fait pour raconter sérieusement, voire tragiquement, de belles histoires de fantômes réincarnés.

23 h

AVISHAI COHEN TRIO

»Eternal Child »

Avishai Cohen a creusé là où personne n’avait eu l’idée de le faire restituant une partie de ses racines israéliennes, il a créé une forme de jazz mêlant chants, groove, virtuosité, projetant au-devant de la scène le grave mélodique que sa contrebasse relie à la terre de ses ancêtres. Il apparaît comme un véritable créateur de mélodies élégantes et de climats à la fois apaisants et tonifiants qui constituent désormais sa marque de fabrique. Dans son nouvel album »Eternal Child » (sortie prévue le 29 mai 2026), le bassiste et compositeur met en valeur ses multiples talents aux côtés d’un ensemble de jeunes musiciens. Expression vivante de ce dernier disque, le trio constitué pour son concert à Marciac, sera illuminé par le redoutable batteur Jeff Ballard et l’excellent pianiste Itay Simhovich. Ces deux-là apporteront une vigueur et une fraîcheur à ce nouveau répertoire en insufflant un sentiment de spontanéité et de dynamisme à la musique du contrebassiste. Avec ce trio, Avishai Cohen tient un petit miracle qui le hisse au niveau des meilleures formations tripartites du jazz contemporain complicité, dialogue, unissons spectaculaires, vertiges virtuoses.

Avishai Cohen (basse) Itay Simhovich (piano) Jeff Ballard (batterie)

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MARCIAC Chapiteau Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 33 33 info@jazzinmarciac.com

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English :

9:00 p.m.

KENNY GARRETT

In jazz, the alto saxophone is generally the instrument of soft, delicate beauty or raw, open wounds. Kenny Garrett embodies neither the former nor the latter: he is content—and that’s already a lot—to be a musician with an intense musical voice, whose virtuosity serves only his musical intent, even if that means celebrating a few notes turned into a refrain. On the “Sounds From The Ancestors” tour, where percussionist Rudy Bird brings a groovy exoticism, he demonstrates once again that Miles Davis’s “old-timers” still had what it takes under the hood? He will certainly not be the last among contemporary jazz musicians to pay homage to the ancestors. But these are ancestors whose presence is ever-present in the minds—if not the style—of each of them: whether they’re called Coltrane, Parker, Miles, Roy, or Aretha… They find their way into the playing and style of Kenny Garrett, who is by no means a chameleon. Density and intensity will characterize this concert, where a kind of committed lyricism willfrom this alto saxophone, which is made to tell, in a serious, even tragic way, beautiful stories of reincarnated ghosts.

11 p.m.

AVISHAI COHEN TRIO

“Eternal Child”

Avishai Cohen has ventured where no one else had thought to go: by reconnecting with part of his Israeli roots, he has created a form of jazz that blends songs, groove, and virtuosity, bringing to the forefront the melodic bassline that his double bass connects to the land of his ancestors. He emerges as a true creator of elegant melodies and atmospheres that are both soothing and invigorating—elements that have now become his trademark. On his new album *Eternal Child* (scheduled for release on May 29, 2026), the bassist and composer showcases his many talents alongside a group of young musicians. A vivid embodiment of this latest album, the trio formed for his concert in Marciac will be highlighted by the formidable drummer Jeff Ballard and the excellent pianist Itay Simhovich. These two will bring vigor and freshness to this new repertoire by infusing the double bassist’s music with a sense of spontaneity and dynamism. With this trio, Avishai Cohen has created a small miracle that elevates him to the ranks of the best trios in contemporary jazz: chemistry, dialogue, spectacular unisons, and virtuosic flourishes.

Avishai Cohen (bass) Itay Simhovich (piano) Jeff Ballard (drums)

L’événement Salif Keita & Avishai Cohen à Jazz in Marciac Marciac a été mis à jour le 2026-07-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65