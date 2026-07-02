Salma mon amour, Mixt, salle Super, Nantes

Informations pratiques

Salma mon amour Samedi 7 novembre, 17h30 Mixt, salle Super Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T17:30:00+01:00 – 2026-11-07T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T17:30:00+01:00 – 2026-11-07T20:30:00+01:00

Salma, vingt ans, fille d’une riche famille du Caire, filme sa vie sur TikTok et tout va bien. Jusqu’à ce que la violence du monde brise l’écran. Figure du théâtre méditerranéen, Ahmed El Attar signe une tragédie familiale et politique, aussi percutante que lucide qui sera présentée au Festival d’Avignon cet été.

Octobre 2023. Autour de Salma, on s’agite : on marie son frère Karim à une riche Américaine (plus pour l’argent que par amour, apparemment). Sur son écran, les réels des routines de beauté qui défilent alternent avec une réalité plus guerrière. Seule à voir l’horreur de ce qui se trame aux portes du pays, Salma veut parler, mais personne ne l’écoute. L’indifférence familiale aux alertes de Salma fait écho à l’inaction internationale face à la tragédie. L’Égyptien Ahmed El Attar aborde les enjeux et conflits de la société arabe d’aujourd’hui dans une pièce qui dresse le portrait d’une génération Z face au déni des puissants.

Avec le soutien de l’ONDA

Mixt, salle Super 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/salma-mon-amour-07112026-1630 »}]

Salma mon amour / Festival Les Cosmopolites / Théâtre / Spectacle vivant / Mixt Nantes Les Cosmopolites Théâtre