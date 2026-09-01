Informations pratiques

Faugères

SALON 1ÈRE ÉDITION LE CHEMIN DU BIEN ÊTRE & DE LA SANTÉ NATURELLE

984 Route de Pézenas Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

1er salon Bien-Être organisé par Les B’Ailes Voie de l’Être , il naîtra à Faugères pour sa 1ère édition de 10h à 19h à la salle Bacchus.

Entrée et parking gratuits.

Deux jours consacrés au bien-être et à la santé naturelle. Venez découvrir thérapeutes, artisans, artistes, tous passionnés et apportant son savoir faire et sa vision unique avec bienveillance pour un mieux être.

1er salon Bien-Être organisé par Les B’Ailes Voie de l’Être , il naîtra à Faugères pour sa 1ère édition de 10h à 19h à la salle Bacchus.

Entrée et parking gratuits.

Deux jours consacrés au bien-être et à la santé naturelle. Venez découvrir thérapeutes, artisans, artistes, tous passionnés et apportant son savoir faire et sa vision unique avec bienveillance pour un mieux être. .

984 Route de Pézenas Faugères 34600 Hérault Occitanie

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English :

The 1st Wellness Fair organized by Les B’Ailes Voie de l’Être, will take place in Faugères for its first edition from 10 a.m. to 7 p.m. at the Salle Bacchus.

Free admission and parking.

Two days dedicated to wellness and natural health. Come discover therapists, artisans, and artists—all passionate about their craft—who bring their expertise and unique vision with kindness to promote greater well-being.

L’événement SALON 1ÈRE ÉDITION LE CHEMIN DU BIEN ÊTRE & DE LA SANTÉ NATURELLE Faugères a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT AVANT-MONTS