UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Herblain

Salon 24 heures pour l’emploi et la formation, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

mardi 22 septembre 2026 · Zénith de Nantes Métropole · Saint-Herblain

Salon 24 heures pour l’emploi et la formation, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Zénith de Nantes Métropole
Adresse
Boulevard du Zénith, Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Salon 24 heures pour l’emploi et la formation Mardi 22 septembre, 10h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00

Rendez-vous le 22 septembre au Zénith de Nantes Métropole de 10h à 17h
« 24 pour l’Emploi et la Formation » est un salon implanté localement qui a pour objectif de favoriser l’échange entre entreprises, établissements de formation, financeurs, structures d’aide à l’emploi et candidats. Des centaines d’offres sont à pourvoir (CDD, CDI, Stage, Alternance).
Nous vous offrons l’occasion d’une rencontre directe avec les recruteurs et conseillers. Préparez vos questions, vos CV pour peut-être un poste, une offre de formation… à la clé.
▶️ Découvrez + de 75 exposants (entreprises, organisme de formation).
▶️ Et des centaines de postes (CDD/CDI/Stages/Alternances…) – Liste entreprises et offres à venir sur le site 24H Emploi & Formation.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.atdec.org/evenements/24h-pour-lemploi-et-la-formation-nantes-2026/ »}]
À la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une formation à Nantes et sa périphérie ?

À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)