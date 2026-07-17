Salon 24 heures pour l’emploi et la formation, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain
mardi 22 septembre 2026 · Zénith de Nantes Métropole · Saint-Herblain
Informations pratiques
Salon 24 heures pour l’emploi et la formation Mardi 22 septembre, 10h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00
Rendez-vous le 22 septembre au Zénith de Nantes Métropole de 10h à 17h
« 24 pour l’Emploi et la Formation » est un salon implanté localement qui a pour objectif de favoriser l’échange entre entreprises, établissements de formation, financeurs, structures d’aide à l’emploi et candidats. Des centaines d’offres sont à pourvoir (CDD, CDI, Stage, Alternance).
Nous vous offrons l’occasion d’une rencontre directe avec les recruteurs et conseillers. Préparez vos questions, vos CV pour peut-être un poste, une offre de formation… à la clé.
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Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.atdec.org/evenements/24h-pour-lemploi-et-la-formation-nantes-2026/ »}]
À la recherche d’un emploi, d’un stage ou d’une formation à Nantes et sa périphérie ?
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