Salon 24 heures pour l’emploi et la formation Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain
mardi 22 septembre 2026 · Zénith Nantes Métropole · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 10:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Rendez-vous le 22 septembre au Zénith de Nantes Métropole de 10h à 17h ????« 24 pour l’Emploi et la Formation » est un salon implanté localement qui a pour objectif de favoriser l’échange entre entreprises, établissements de formation, financeurs, structures d’aide à l’emploi et candidats. Des centaines d’offres sont à pourvoir (CDD, CDI, Stage, Alternance).Nous vous offrons l’occasion d’une rencontre directe avec les recruteurs et conseillers. Préparez vos questions, vos CV pour peut-être un poste, une offre de formation… à la clé.?? Découvrez + de 75 exposants (entreprises, organisme de formation).?? Et des centaines de postes (CDD/CDI/Stages/Alternances…) – Liste entreprises et offres à venir sur le site 24H Emploi & Formation.
Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800
https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.atdec.org/evenements/24h-pour-lemploi-et-la-formation-nantes-2026/
Afficher la carte du lieu Zénith Nantes Métropole et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
- Bourgeon – Expériences sur les super héros Médiahèque Bourg Saint-Herblain 16 juillet 2026
- Animation sportive Gymnase Coubertin Saint-Herblain 17 juillet 2026
- Herbeland – Quiz Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 17 juillet 2026
- Bourgeon – Fabrication de boissons Médiahèque Bourg Saint-Herblain 23 juillet 2026
- Herbeland – Jeu de rôle Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 24 juillet 2026