Salon 24 heures pour l’emploi et la formation Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous le 22 septembre au Zénith de Nantes Métropole de 10h à 17h ????« 24 pour l’Emploi et la Formation » est un salon implanté localement qui a pour objectif de favoriser l’échange entre entreprises, établissements de formation, financeurs, structures d’aide à l’emploi et candidats. Des centaines d’offres sont à pourvoir (CDD, CDI, Stage, Alternance).Nous vous offrons l’occasion d’une rencontre directe avec les recruteurs et conseillers. Préparez vos questions, vos CV pour peut-être un poste, une offre de formation… à la clé.?? Découvrez + de 75 exposants (entreprises, organisme de formation).?? Et des centaines de postes (CDD/CDI/Stages/Alternances…) – Liste entreprises et offres à venir sur le site 24H Emploi & Formation.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.atdec.org/evenements/24h-pour-lemploi-et-la-formation-nantes-2026/



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