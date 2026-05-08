Salon bien-être, art et artisanat Salle des fêtes Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

Salon bien-être, art et artisanat

Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

9h 19h. Week-End Découverte des Artisans du Bien-Être, de l’Art et des Créateurs. Partage, convivialité, chaleur…Repas bio, végétarien. Bar, musique, jeux… Entrée libre

Week-End Découverte des Artisans du Bien-Être, de l’Art et des Créateurs.

Rencontre entre spécialistes du développement personnels, des Auteurs, des Conférenciers des Artistes, des peintres, des Créateurs de bijoux, des créateurs d’œuvres et L’ Art Divinatoires..

Découverte de méthodes et de pratiques qui redonnent l’énergie, la vitalité, la clarté, la joie tels que le qi-gong, le yoga, l’art thérapie, la danse intuitive, la sono-thérapie, méditation…

Partage, convivialité, chaleur…Repas bio, végétarien. Bar, musique, jeux…

Montignac Lascaux Ville sacrée, où les grottes préhistorique nous enchantent pour voyager à travers le temps, vous accueille pour vivre un Week-end pour vous faire du Bien.

Bienvenus, pour créer une belle énergie transformatrice. .

Salle des fêtes Place Élie Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine francoise.maurien@hotmail.fr

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English : Salon bien-être, art et artisanat

9am 7pm. Week-End Discovery of Wellness Artisans, Art and Creators. Sharing, conviviality, warmth…Organic and vegetarian meals. Bar, music, games… Free admission

L’événement Salon bien-être, art et artisanat Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère