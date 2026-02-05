Salon bien-être de Landerneau Salle Le Hangar Landerneau

Salon bien-être de Landerneau

Salle Le Hangar 3 rue Émile Quéméneur Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-15

La Communauté du Mieux-Être a le plaisir de vous annoncer la 1ère édition du Salon de Landerneau.

Dans une ambiance chaleureuse et cocooning, plus de 33 thérapeutes, artisans et vendeurs à domicile indépendants (VDI) seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs pratiques.

Le salon est organisé en partenariat avec l’association L’Être-Libre , qui œuvre pour le soutien des enfants maltraités et orphelins, ainsi que pour les refuges animaliers.

Un espace restauration sera également disponible sur place.

Nous avons hâte de vous y retrouver ! .

Salle Le Hangar 3 rue Émile Quéméneur Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 11 45 48 04

