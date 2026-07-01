Salon Bien-Etre et Bien Vivre, Salle Yves Robert, Saint-Hilarion

Informations pratiques

Salon Bien-Etre et Bien Vivre 26 et 27 septembre Salle Yves Robert Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

une vingtaine d’exposants : amma assis, réflexologie, savons et parfums d’ambiance, produits cosmétiques produits de soin pour les coussinets des animaux domestiques, Ayruveda (tisanes, gâteaux, etc.), Coaching et accompagnement, aloe vera, créations artisanales, bijoux et accessoires magnétiques, plantes (pépiniériste), énergéticienne, médium, sophrologie,..

Salle Yves Robert 27 route de Rambouillet 78125 Saint-Hilarion Saint-Hilarion 78125 Yvelines Île-de-France

Salon Bien-Etre et Bien Vivre organisé par l’ACL et La Fabrique des Evénements Salon Bien-Etre