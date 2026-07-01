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Salon Bien-Etre et Bien Vivre, Salle Yves Robert, Saint-Hilarion

samedi 26 septembre 2026 · Salle Yves Robert · Saint-Hilarion

Salon Bien-Etre et Bien Vivre, Salle Yves Robert, Saint-Hilarion

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Salle Yves Robert
Adresse
27 route de Rambouillet 78125 Saint-Hilarion
Ville
78125 Saint-Hilarion
Département
Yvelines
Tarif
Entrée libre

Salon Bien-Etre et Bien Vivre 26 et 27 septembre Salle Yves Robert Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T11:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

une vingtaine d’exposants : amma assis, réflexologie, savons et parfums d’ambiance, produits cosmétiques produits de soin pour les coussinets des animaux domestiques, Ayruveda (tisanes, gâteaux, etc.), Coaching et accompagnement, aloe vera, créations artisanales, bijoux et accessoires magnétiques, plantes (pépiniériste), énergéticienne, médium, sophrologie,..

Salle Yves Robert 27 route de Rambouillet 78125 Saint-Hilarion Saint-Hilarion 78125 Yvelines Île-de-France
Salon Bien-Etre et Bien Vivre organisé par l’ACL et La Fabrique des Evénements Salon Bien-Etre

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