Salon peinture/sculpture, Salle Yves Robert, Saint-Hilarion

Informations pratiques

Salon peinture/sculpture 3 – 5 octobre Salle Yves Robert Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-05T09:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:30:00+02:00

34ème salon peinture et sculpture

Une trentaine d’artistes exposants

Invitée d’honneur : Annick LIARD

Salle Yves Robert 27 route de Rambouillet 78125 Saint-Hilarion Saint-Hilarion 78125 Yvelines Île-de-France

34ème salon peinture et sculpture salon peinture