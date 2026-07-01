AGENDA · Saint-Hilarion
Salon peinture/sculpture, Salle Yves Robert, Saint-Hilarion
samedi 3 octobre 2026 · Salle Yves Robert · Saint-Hilarion
Informations pratiques
Salon peinture/sculpture 3 – 5 octobre Salle Yves Robert Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-05T09:00:00+02:00 – 2026-10-05T16:30:00+02:00
34ème salon peinture et sculpture
Une trentaine d’artistes exposants
Invitée d’honneur : Annick LIARD
Salle Yves Robert 27 route de Rambouillet 78125 Saint-Hilarion Saint-Hilarion 78125 Yvelines Île-de-France
34ème salon peinture et sculpture salon peinture
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