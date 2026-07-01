Vide-greniers organisé par l’ACL et l’APC, Mairie Saint-Hilarion, Saint-Hilarion
dimanche 13 septembre 2026 · Mairie Saint-Hilarion · Saint-Hilarion
Informations pratiques
Vide-greniers organisé par l’ACL et l’APC Dimanche 13 septembre, 08h00 Mairie Saint-Hilarion Yvelines
Exposants : 3€ le mètre, Visiteurs : Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T08:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00
Mairie Saint-Hilarion 40 route de Rambouillet 78125 Saint-Hilarion Saint-Hilarion 78125 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/apc-agis-pour-ta-commune/evenements/vide-grenier-a-saint-hilarion-le-dimanche-13-septembre-2026 »}] https://www.foyerruralsainthi.org/vide-greniers
Vide-greniers de Saint-Hilarion vide-greniers Saint-Hilarion