Salon Champagnes et vins de fêtes ! Laly Autun

Salon Champagnes et vins de fêtes !

Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 17:00:00

fin : 2026-11-26 22:00:00

Date(s) :

2026-11-26

Des bulles qui scintillent, des vins qui enchantent une sélection festive et raffinée pour accompagner les plus beaux moments de l’année, du réveillon aux grandes tablées. .

Laly 14 Rue de la Grange-Vertu Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 24 83 contact@vins-laly.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon Champagnes et vins de fêtes ! Autun a été mis à jour le 2026-01-07 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)