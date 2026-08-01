Informations pratiques

Muttersholtz

Salon d’automne du bien-être

12A rue Louis Adam Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Salon d’automne du bien-être avec stands, conférences, foodtrucks, etc…

Canopée Sélestat – Ecosystème de praticiennes du bien-être & santé naturelle, vous convie à la 4ème édition de notre salon du bien-être.

Rencontrez tout au long de ce week-end, praticiens en bien-être et santé naturelle, artisans et créateurs locaux.

Venez également assister à de nombreuses conférences et ateliers animés par nos exposants.

Retrouvez le programme des conférences en suivant ce lien https://canopeeselestat.fr/

Cafétéria Petite restauration sur place

Parking gratuit 0 .

12A rue Louis Adam Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 25 41 15 selestaroma@gmail.com

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English :

Autumn wellness fair with stands, conferences, foodtrucks, etc…

L’événement Salon d’automne du bien-être Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme