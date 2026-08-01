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AGENDA · Muttersholtz

Salon d’automne du bien-être Muttersholtz

samedi 24 octobre 2026 · Muttersholtz

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
12A rue Louis Adam
Ville
67600 Muttersholtz
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Muttersholtz

Salon d’automne du bien-être

12A rue Louis Adam Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Salon d’automne du bien-être avec stands, conférences, foodtrucks, etc…
Canopée Sélestat  –  Ecosystème de praticiennes du bien-être & santé naturelle, vous convie à la 4ème édition de notre salon du bien-être.

Rencontrez tout au long de ce week-end, praticiens en bien-être et santé naturelle, artisans et créateurs locaux.

Venez également assister à de nombreuses conférences et ateliers animés par nos exposants.
Retrouvez le programme des conférences en suivant ce lien https://canopeeselestat.fr/

Cafétéria Petite restauration sur place
Parking gratuit 0  .

12A rue Louis Adam Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 11 25 41 15  selestaroma@gmail.com

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English :

Autumn wellness fair with stands, conferences, foodtrucks, etc…

L’événement Salon d’automne du bien-être Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-01 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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