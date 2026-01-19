Salon de la Gastronomie Rue Paul Mairat Angoulême
Salon de la Gastronomie Rue Paul Mairat Angoulême samedi 14 mars 2026.
Salon de la Gastronomie
Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15
L’association Kiwanis Angoulême Val de Charente organise le 6e Salon de la Gastronomie, au profit de la recherche sur les maladies rares.
.
Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 48 77 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Kiwanis Angoulême Val de Charente association organizes the 6th Salon de la Gastronomie, in aid of research into rare diseases.
L’événement Salon de la Gastronomie Angoulême a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême