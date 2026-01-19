Salon de la Gastronomie Rue Paul Mairat Angoulême

L’association Kiwanis Angoulême Val de Charente organise le 6e Salon de la Gastronomie, au profit de la recherche sur les maladies rares.
Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 48 77 67 

English :

The Kiwanis Angoulême Val de Charente association organizes the 6th Salon de la Gastronomie, in aid of research into rare diseases.

