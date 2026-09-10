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AGENDA · Le Mans

Salon de la Maison Centre des Expositions Le Mans

vendredi 12 mars 2027 · Centre des Expositions · Le Mans

Informations pratiques

Début
vendredi 12 mars 2027
Fin
vendredi 12 mars 2027
Heure de début
09:30:00
Lieu
Centre des Expositions
Adresse
1, Avenue du Parc des Expositions
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Salon de la Maison

Centre des Expositions 1, Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 09:30:00
fin : 2027-03-14 18:00:00

Date(s) :
2027-03-12 2027-03-13 2027-03-14

7 600 m2 d’exposition dédiés à la maison !
Le Salon de la Maison revient l’année prochaine pour une nouvelle édition encore plus inspirante.

Prochain RDV du 12 au 14 mars 2027 !   .

Centre des Expositions 1, Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 51 00  cem@lemans-centrexpos.com

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English :

7,600 m2 of exhibition space dedicated to the home!

L’événement Salon de la Maison Le Mans a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Le Mans

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