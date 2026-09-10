Salon de la Maison Centre des Expositions Le Mans
vendredi 12 mars 2027 · Centre des Expositions · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Salon de la Maison
Centre des Expositions 1, Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 09:30:00
fin : 2027-03-14 18:00:00
Date(s) :
2027-03-12 2027-03-13 2027-03-14
7 600 m2 d’exposition dédiés à la maison !
Le Salon de la Maison revient l’année prochaine pour une nouvelle édition encore plus inspirante.
Prochain RDV du 12 au 14 mars 2027 ! .
Centre des Expositions 1, Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 51 00 cem@lemans-centrexpos.com
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English :
7,600 m2 of exhibition space dedicated to the home!
L’événement Salon de la Maison Le Mans a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Le Mans
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