Salon de la Maison Centre des Expositions Le Mans

vendredi 12 mars 2027 · Centre des Expositions · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Salon de la Maison

Centre des Expositions 1, Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 09:30:00

fin : 2027-03-14 18:00:00

Date(s) :

2027-03-12 2027-03-13 2027-03-14

7 600 m2 d’exposition dédiés à la maison !

Le Salon de la Maison revient l’année prochaine pour une nouvelle édition encore plus inspirante.

Prochain RDV du 12 au 14 mars 2027 ! .

Centre des Expositions 1, Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 51 00 cem@lemans-centrexpos.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7,600 m2 of exhibition space dedicated to the home!

L’événement Salon de la Maison Le Mans a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Le Mans