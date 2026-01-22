Brive-la-Gaillarde

Salon de la seconde main (Halle Brassens)

12 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le Salon de la Seconde Main est un événement dédié à l’économie circulaire, à la seconde vie des objets, au vintage, à

l’upcycling et à la consommation responsable.

Le salon rassemblera des professionnels, artisans, créateurs, commerçants et passionnés autour d’un événement

moderne, dynamique et accessible à tous.

Au programme exposants professionnels et particuliers, mode & vintage, décoration & mobilier, créations recyclées et

artisanales, podium & animations, espace VIP et concert de clôture.

De 9h à 19h. .

12 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine correzevents@gmail.com

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English : Salon de la seconde main (Halle Brassens)

L’événement Salon de la seconde main (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-21 par Brive Tourisme