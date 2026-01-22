Salon de la seconde main (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde
Salon de la seconde main (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde dimanche 13 septembre 2026.
Brive-la-Gaillarde
Salon de la seconde main (Halle Brassens)
12 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le Salon de la Seconde Main est un événement dédié à l’économie circulaire, à la seconde vie des objets, au vintage, à
l’upcycling et à la consommation responsable.
Le salon rassemblera des professionnels, artisans, créateurs, commerçants et passionnés autour d’un événement
moderne, dynamique et accessible à tous.
Au programme exposants professionnels et particuliers, mode & vintage, décoration & mobilier, créations recyclées et
artisanales, podium & animations, espace VIP et concert de clôture.
De 9h à 19h. .
12 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine correzevents@gmail.com
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English : Salon de la seconde main (Halle Brassens)
L’événement Salon de la seconde main (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-21 par Brive Tourisme
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