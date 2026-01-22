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Salon de la seconde main (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde

Salon de la seconde main (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde

Salon de la seconde main (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : 12 Quai Tourny

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Salon de la seconde main (Halle Brassens)

12 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Le Salon de la Seconde Main est un événement dédié à l’économie circulaire, à la seconde vie des objets, au vintage, à
l’upcycling et à la consommation responsable.
Le salon rassemblera des professionnels, artisans, créateurs, commerçants et passionnés autour d’un événement
moderne, dynamique et accessible à tous.
Au programme exposants professionnels et particuliers, mode & vintage, décoration & mobilier, créations recyclées et
artisanales, podium & animations, espace VIP et concert de clôture.
De 9h à 19h.   .

12 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   correzevents@gmail.com

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English : Salon de la seconde main (Halle Brassens)

L’événement Salon de la seconde main (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-21 par Brive Tourisme

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