Salon de l’agriculture, Marché de Mauves-sur-Loire, Mauves-sur-Loire

Informations pratiques

Salon de l’agriculture Samedi 19 septembre, 09h00 Marché de Mauves-sur-Loire Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

1er salon de l’agriculture de Mauves-sur-Loire

Le marché de Mauves se transforme en véritable capitale mondiale de l’agriculture le temps d’une matinée.

Poulets, coqs, oies,canards, ruches, bélier, agneaux, prêts à recevoir des caresses, animeront la basse-cour sans oublier un tracteur en pleine démonstration de force et des outils agricoles.

Venez nombreux, petits et grands, curieux et amateurs de bonne humeur, en soutenant celles et ceux qui font vivre le marché de Mauves chaque semaine.

À cette occasion, l’association « Poules pour tous » mettra en vente des poules pondeuses de 18 mois (7 euros/poule).

Sur réservation : 02 49 62 20 50 ou www.poulepourtous.com

Marché de Mauves-sur-Loire Place de l’Eglise, Mauves-sur-Loire Mauves-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.mauvessurloire.fr/agenda/salon-de-lagriculture-a-mauves/ »}] [{« link »: « http://www.poulepourtous.com »}]

La Municipalité de Mauves organise un salon de l’agriculture sur le marché Mauves animaux de la ferme marché hebdomadaire

Hugo Klein