Salon de l’Artisanat et des Univers Créatifs Salle des fêtes Maîche
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Maîche
Informations pratiques
Maîche
Salon de l’Artisanat et des Univers Créatifs
Salle des fêtes 55 rue St Michel Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
De belles découvertes au détour des stands. Laissez-vous surprendre par chaque création qui raconte une histoire. Celle d’une passion, d’un savoir-faire et de mains qui donnent vie à des idées. Venez découvrir des univers authentiques, échanger avec des artisans, créateurs, exposants passionnés, et partager un moment riche en découvertes et en inspirations.
Explorez également l’univers des minéraux, de la médiumnité et des pratiques ésotériques, où curiosité, intuition et échanges vous ouvriront de nouvelles perspectives.
Prolongez votre visite et accordez-vous une pause bien-être, en découvrant des massages et soins découverte ainsi que les conseils de professionnels passionnés, pour prendre soin de vous en toute simplicité.
Tout au long de votre visite, découvrez l’univers des VDI, leurs nouveautés, leurs produits du quotidien et leurs conseils personnalisés.
Profitez d’une petite pause pour vous restaurer sur place et retrouvez également le bar pour vous désaltérer au fil de votre visite.
Nous vous attendons nombreux et vous accueillerons dans la bonne humeur et la convivialité pour partager ensemble cette belle journée de découvertes et de rencontres ! .
Salle des fêtes 55 rue St Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 44 68 44 harmoniedessens.event@gmail.com
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English : Salon de l’Artisanat et des Univers Créatifs
L’événement Salon de l’Artisanat et des Univers Créatifs Maîche a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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