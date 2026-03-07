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Salon de lecture Centre socioculturel Accoord de la Manu Nantes

Salon de lecture Centre socioculturel Accoord de la Manu Nantes

Salon de lecture Centre socioculturel Accoord de la Manu Nantes mercredi 26 août 2026.

Lieu : Centre socioculturel Accoord de la Manu

Adresse : 1 place de la Manu

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord de la ManuLectures pour tous.Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture

Centre socioculturel Accoord de la Manu Nantes 44000


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