Salon de lecture Centre socioculturel Accoord de la Manu Nantes mercredi 26 août 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord de la ManuLectures pour tous.Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture

Centre socioculturel Accoord de la Manu Nantes 44000



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