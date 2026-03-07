Salon de lecture Centre socioculturel Accoord de la Manu Nantes
Salon de lecture Centre socioculturel Accoord de la Manu Nantes mercredi 26 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec le centre socioculturel Accoord de la ManuLectures pour tous.Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture
Centre socioculturel Accoord de la Manu Nantes 44000
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