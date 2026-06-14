Salon de lecture Parc Gustave Eiffel Nantes
Salon de lecture Parc Gustave Eiffel Nantes jeudi 20 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 16:00 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Lecture sous toutes leurs formes.Renseignements à la bibliothèque Erdre-Batignolles
Parc Gustave Eiffel Nantes 44305
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