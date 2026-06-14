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Salon de lecture Parc Gustave Eiffel Nantes

Salon de lecture Parc Gustave Eiffel Nantes

Salon de lecture Parc Gustave Eiffel Nantes jeudi 20 août 2026.

Lieu : Parc Gustave Eiffel

Adresse : Rue Gustave Eiffel - Nantes

Ville : 44305 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 16:00 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Lecture sous toutes leurs formes.Renseignements à la bibliothèque Erdre-Batignolles

Parc Gustave Eiffel Nantes 44305


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