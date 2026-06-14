Salon de lecture Pataugeoire de la Halvêque Nantes jeudi 30 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 16:00 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoires.Renseignements à la bibliothèque Erdre-Batignolles

Pataugeoire de la Halvêque Nantes 44305



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