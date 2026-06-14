Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon de lecture Pataugeoire de la Halvêque Nantes

Salon de lecture Pataugeoire de la Halvêque Nantes

Salon de lecture Pataugeoire de la Halvêque Nantes jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Pataugeoire de la Halvêque

Adresse : Rue Léon Serpollet - Nantes

Ville : 44305 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-30 16:00 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoires.Renseignements à la bibliothèque Erdre-Batignolles

Pataugeoire de la Halvêque Nantes 44305


Afficher la carte du lieu Pataugeoire de la Halvêque et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)