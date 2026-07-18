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Salon de l’Erotisme à Perpignan – édition 2026 Perpignan Perpignan

samedi 12 septembre 2026 · Perpignan

Salon de l’Erotisme à Perpignan – édition 2026 Perpignan Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Perpignan
Adresse
66000
Ville
Perpignan

Salon de l’Erotisme à Perpignan – édition 2026 Perpignan Perpignan 12 et 13 septembre

RDV au Parc des Expositions de Perpignan les 12 et 13 septembre 2026 au Salon de l’Erotisme organisé par XCabaret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T19:00:00.000+02:00

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Perpignan 66000 Perpignan


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