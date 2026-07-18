AGENDA · Perpignan
Salon de l’Erotisme à Perpignan – édition 2026 Perpignan Perpignan
samedi 12 septembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Salon de l’Erotisme à Perpignan – édition 2026 Perpignan Perpignan 12 et 13 septembre
RDV au Parc des Expositions de Perpignan les 12 et 13 septembre 2026 au Salon de l’Erotisme organisé par XCabaret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T19:00:00.000+02:00
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Perpignan 66000 Perpignan
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