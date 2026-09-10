Salon de l’Erotisme à Toulouse – édition 2026, Le sing sing, Toulouse

Informations pratiques

Salon de l’Erotisme à Toulouse – édition 2026 20 – 22 novembre Le sing sing Haute-Garonne

15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-22T00:00:00+01:00 – 2026-11-22T01:00:00+01:00

Salon de l’Erotisme au SING SING à Toulouse

Interdit aux -18 ans

– Vendredi 20 novembre 2026 de 18h00 à 01h00

– Samedi 21 novembre 2026 de 14h00 à 01h00

Après le succès du salon à Avignon, XCabaret continue l’aventure à Toulouse. Pendant 2 jours, plongez dans l’univers sensuel, festif et sans tabou du Salon de l’Erotisme XCabaret, au SING SING de Toulouse.

Un événement pensé pour les curieux, les amateurs, les passionnés et toutes celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience intense, immersive et inoubliable.

__________

AU PROGRAMME

– Plus de 30 exposants

– DJ avec ambiance musicale

– Shows en continu sur scène et dans les allées

– 1 scène de spectacles

– Tombola

– Shibari et univers BDSM

– Striptease et shows X

– Massages tantrique

– Shows en cabine privée

– Concours T-shirt mouillé

– Club et sauna libertin

__________

GUESTS EXCEPTIONNELLES ET CRÉATRICES DE CONTENUS

– Restez connectés, les prochains noms seront annoncés prochainement.

__________

SHOWS ET ANIMATIONS

– Striptease homme et femme

– Shows hot et X

– Duo lesbien

– Shows pole dance

– Body painting

– Défilés lingerie

– Shows BDSM

– Erotico BDSM

– Atelier et démonstration Shibari

– Striptease cabines

– Shows GLEESE et son apéro champagne

__________

ESPACE « XL » de BDSM

Un univers immersif pour les amateurs comme pour les curieux, avec :

– Stand BDSM

– Ateliers BDSM

– Démonstrations BDSM

__________

TOUTE LA JOURNÉE, RETROUVEZ ÉGALEMENT DANS LES ALLÉES DU SALON

– École de pole dance avec démonstrations

– Love-room

– Tatouage et piercing

– Espace photos artistes

– Bar à champagne

– Sexothérapeute

– Théâtre érotique et lap dance

– Massages

– Boutiques de lingerie, jouets, vêtements sexy…

__________

INFOS PRATIQUES

Lieu : Le Sing Sing – 90 Chemin de la Flambère – 31300 Toulouse

Bar, restauration et foodtrucks seront présents sur place.

Entrée individuelle : 15 € / Entrée couple : 27 €

Salon tout public (mais interdit aux moins de 18 ans)

Partenaires exclusifs : GLEESE et SOIRÉES BY MIKKA

Organisateur : XCabaret

Site web : www.xcabaret.com

Entrée individuelle : 15€ / Entrée couple : 25€

Billetterie : https://www.billetweb.fr/salon-de-lerotisme-de-toulouse

Le sing sing 90 Chemin de la Flambère 31300 Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/salon-de-lerotisme-de-toulouse »}, {« type »: « link », « value »: « https://xcabaret.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://the-place-to-be.fr/evenement/festival-de-lerotisme-toulouse/ »}] [{« link »: « http://www.xcabaret.com »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/salon-de-lerotisme-de-toulouse »}]

RDV au SING SING les 20 et 21 nov 2026 au Salon de l’Erotisme organisé par XCabaret festival erotisme toulouse salon erotisme toulouse