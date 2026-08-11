Salon de l’Étudiant – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz
vendredi 8 janvier 2027 · Parc des expositions de Rennes · Bruz
Informations pratiques
Salon de l’Étudiant – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz 8 et 9 janvier 2027 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Le salon du lycéen et de l’étudiant de la région académique Bretagne
**Rencontrez l’Université de Rennes** lors du salon du Lycéen et de l’Étudiant de Rennes, le vendredi 8 et samedi 9 janvier 2027, de 9h à 18h, au parc des expositions de Rennes, halls 4 et 5.
**Retrouvez les composantes de formations de l’Université de Rennes sur l’espace éducation nationale :**
**Orientation, insertion, vie étudiante**
**Santé / parcours spécifiques et sélectifs**
* Faculté de médecine
* Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques
* Faculté d’odontologie
* Département des formations paramédicales
* Université de Rennes – Parcours spécifiques et sélectifs
**Sciences et numérique**
* Faculté des sciences
* ISTIC / UFR informatique-électronique
* IA et Cybersécurité / Cyberschool
**Droit, sciences éco, IPAG, IGR et philosophie**
* Faculté de droit et de science politique
* Faculté des sciences économiques
* IPAG
* IGR-IAE Rennes
* UFR de philosophie
**Institut universitaire de technologie – IUT**
* IUT de Lannion
* IUT de Rennes
* IUT de Saint-Brieuc
* IUT de Saint-Malo
**Écoles publiques d’ingénieurs**
* ENSSAT
* ESIR
[Retrouvez tous les informations et le programme des conférences sur le site du salon de l’Étudiant](https://salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-rennes.salon.letudiant.fr/).
**Téléchargez votre invitation**
L’inscription au salon est gratuite et obligatoire. [Connectez-vous pour obtenir votre invitation](https://www.letudiant.fr/compte/salon-1/authentification.html).
[Préparez votre visite en consultant l’annuaire de formations de l’Université de Rennes](https://formations.univ-rennes.fr/).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-08T09:00:00.000+01:00
Fin : 2027-01-09T18:00:00.000+01:00
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http://www.rennesparcexpo.fr https://salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-rennes.salon.letudiant.fr/
Parc des expositions de Rennes Rennes Aéroport La Haie Gautrais 35172 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine
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