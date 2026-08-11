Informations pratiques

Salon de l’Étudiant – Rennes Parc des expositions de Rennes Bruz 8 et 9 janvier 2027 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le salon du lycéen et de l’étudiant de la région académique Bretagne

**Rencontrez l’Université de Rennes** lors du salon du Lycéen et de l’Étudiant de Rennes, le vendredi 8 et samedi 9 janvier 2027, de 9h à 18h, au parc des expositions de Rennes, halls 4 et 5.

**Retrouvez les composantes de formations de l’Université de Rennes sur l’espace éducation nationale :**

**Orientation, insertion, vie étudiante**

**Santé / parcours spécifiques et sélectifs**

* Faculté de médecine

* Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques

* Faculté d’odontologie

* Département des formations paramédicales

* Université de Rennes – Parcours spécifiques et sélectifs

**Sciences et numérique**

* Faculté des sciences

* ISTIC / UFR informatique-électronique

* IA et Cybersécurité / Cyberschool

**Droit, sciences éco, IPAG, IGR et philosophie**

* Faculté de droit et de science politique

* Faculté des sciences économiques

* IPAG

* IGR-IAE Rennes

* UFR de philosophie

**Institut universitaire de technologie – IUT**

* IUT de Lannion

* IUT de Rennes

* IUT de Saint-Brieuc

* IUT de Saint-Malo

**Écoles publiques d’ingénieurs**

* ENSSAT

* ESIR

[Retrouvez tous les informations et le programme des conférences sur le site du salon de l’Étudiant](https://salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-rennes.salon.letudiant.fr/).

**Téléchargez votre invitation**

L’inscription au salon est gratuite et obligatoire. [Connectez-vous pour obtenir votre invitation](https://www.letudiant.fr/compte/salon-1/authentification.html).

[Préparez votre visite en consultant l’annuaire de formations de l’Université de Rennes](https://formations.univ-rennes.fr/).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-08T09:00:00.000+01:00

Fin : 2027-01-09T18:00:00.000+01:00

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http://www.rennesparcexpo.fr https://salon-du-lyceen-et-de-l-etudiant-rennes.salon.letudiant.fr/

Parc des expositions de Rennes Rennes Aéroport La Haie Gautrais 35172 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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