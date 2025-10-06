Salon de l’habitat et de la déco 2026 Parc des Expositions Pau

Salon de l’habitat et de la déco 2026

Parc des Expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Dès qu’on prononce les mots “construction, rénovation, aménagement, home staging, économie d’énergie, décoration…” des centaines d’envies ou de projets se mettent à se bousculer dans notre tête.

Et les dernières années que nous venons de vivre ont prouvé à quel point le “chez soi” avait une valeur ô combien importante.

Parce que chaque habitat est unique, le Parc des Expositions de Pau s’attache à rassembler une offre variée et complète composée par des professionnels venus de tout le bassin de l’Adour.

Révélateur des tendances les plus actuelles, le Salon vous offre l’opportunité de rencontrer, en une seule visite, l’éventail le plus large possible de professionnels qui vous feront bénéficier de leur expertise et de leur savoir-faire. Un gain de temps rare dont il ne faut pas hésiter à profiter ! .

Parc des Expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 01 50 salons@pau-evenements.fr

English : Salon de l’habitat et de la déco 2026

German : Salon de l’habitat et de la déco 2026

Italiano :

Espanol : Salon de l’habitat et de la déco 2026

L’événement Salon de l’habitat et de la déco 2026 Pau a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Pau