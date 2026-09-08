Informations pratiques

Pontarlier

Salon de l’Habitat

Espace Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Organisé par MT Expos.

Vous avez un projet pour votre maison… mais vous ne savez pas par où commencer ? Entre les devis, les matériaux, les choix techniques… On peut vite s’y perdre. Et si, pour une fois, vous aviez toutes les réponses au même endroit. Construction ! Rénovation ! Aménagement intérieur & extérieur. .

Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 70 12 28 info@mtexpos.com

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English : Salon de l’Habitat

L’événement Salon de l’Habitat Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS