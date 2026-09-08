Salon de l’Habitat Pontarlier
vendredi 11 septembre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Salon de l’Habitat
Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 10:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Organisé par MT Expos.
Vous avez un projet pour votre maison… mais vous ne savez pas par où commencer ? Entre les devis, les matériaux, les choix techniques… On peut vite s’y perdre. Et si, pour une fois, vous aviez toutes les réponses au même endroit. Construction ! Rénovation ! Aménagement intérieur & extérieur. .
Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 70 12 28 info@mtexpos.com
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English : Salon de l’Habitat
L’événement Salon de l’Habitat Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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