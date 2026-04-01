SALON DES ARTISANS CRÉATEURS DE LODÈVE Lodève
jeudi 19 novembre 2026 · Lodève
Informations pratiques
Lodève
SALON DES ARTISANS CRÉATEURS DE LODÈVE
Salle Ramadier, avenue Joseph Maury Lodève Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-19
Retrouvez la 29e édition du Salon des Artisans Créateurs de Lodève, un événement qui réunit une soixantaine de talents de l’artisanat, présentant leurs créations uniques mode, accessoires, bijoux, mobilier, arts de la table et décoration.
Au programme expositions, démonstrations, ateliers créatifs pour petits et grands et Pass visites à la journée.
Ne manquez pas la 29e édition du Salon des Artisans Créateurs de Lodève, un événement qui réunit une soixantaine de talents de l’artisanat, présentant leurs créations uniques mode, accessoires, bijoux, mobilier, arts de la table et décoration.
Au programme expositions, démonstrations et ateliers créatifs pour petits et grands.
Un pass journée à prix avantageux vous offre l’opportunité de découvrir le salon, le musée de Lodève et le Cellier des Chanoines.
Un week-end 100 % métiers d’art ! .
Salle Ramadier, avenue Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44
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English : SALON DES ARTISANS CRÉATEURS DE LODÈVE
Join us for the 29th edition of the Salon des Artisans Créateurs de Lodève, an event that brings together some sixty talented craftspeople, showcasing their unique creations: fashion, accessories, jewelry, furniture, tableware and decoration.
On the program: exhibitions, demonstrations, creative workshops for young and old, and day-long Pass visits.
L’événement SALON DES ARTISANS CRÉATEURS DE LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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