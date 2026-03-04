Salon des Artistes, Centre Socio-Éducatif, Wattrelos

Salon des Artistes 7 – 15 mars Centre Socio-Éducatif Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T15:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-15T15:00:00+01:00 – 2026-03-15T18:30:00+01:00

Comme chaque année, l’association des Artistes de l’Atelier des Arts, en coordination avec la Ville de Wattrelos, organise le 55ème Salon des artistes du samedi 7 au dimanche 15 mars 2026 au CSE, 10 rue Gustave Delory.

Il s’agit d’une exposition de peintures, céramiques, dessins, gravures et sculptures où toutes les tendances de l’art pourront être représentées.

L’exposition est ouverte au public du mardi au samedi de 15 h à 18 h 30 et le dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.

Centre Socio-Éducatif 10 rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France

