SALON DES AUTEURS (rencontres, dédicaces et spectacle musical) Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes
dimanche 4 octobre 2026 · Cour de la forteresse · Sainte-Suzanne-et-Chammes
Informations pratiques
Sainte-Suzanne-et-Chammes
SALON DES AUTEURS (rencontres, dédicaces et spectacle musical)
Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Venez à la rencontre des auteurs du territoire lors du premier salon du livre au château de Sainte-Suzanne.
Dans le prolongement de la Fête du livre et du papier, organisée chaque année en août, le château de Sainte-Suzanne accueille cet automne son premier salon du livre et donne la parole à des auteurs du territoire. Tout au long de la journée, écrivains et romanciers viendront présenter leurs ouvrages et les dédicacer au public.
À 15 h, Pascal ARBEILLE et François RICHARD, de la Compagnie Canopée, proposeront une lecture musicale de L’Homme qui plantait des arbres, d’après l’œuvre de Jean GIONO. .
Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr
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English :
Come meet local authors at the first book fair at the Château de Sainte-Suzanne.
L’événement SALON DES AUTEURS (rencontres, dédicaces et spectacle musical) Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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