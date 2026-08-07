SALON DES AUTEURS (rencontres, dédicaces et spectacle musical) Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

SALON DES AUTEURS (rencontres, dédicaces et spectacle musical)

Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Venez à la rencontre des auteurs du territoire lors du premier salon du livre au château de Sainte-Suzanne.

Dans le prolongement de la Fête du livre et du papier, organisée chaque année en août, le château de Sainte-Suzanne accueille cet automne son premier salon du livre et donne la parole à des auteurs du territoire. Tout au long de la journée, écrivains et romanciers viendront présenter leurs ouvrages et les dédicacer au public.

À 15 h, Pascal ARBEILLE et François RICHARD, de la Compagnie Canopée, proposeront une lecture musicale de L’Homme qui plantait des arbres, d’après l’œuvre de Jean GIONO. .

Cour de la forteresse 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

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English :

Come meet local authors at the first book fair at the Château de Sainte-Suzanne.

L’événement SALON DES AUTEURS (rencontres, dédicaces et spectacle musical) Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons