Salon des éditeurs et éditrices indépendants de Nouvelle-Aquitaine Maison des Écritures La Rochelle

vendredi 18 septembre 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Salon des éditeurs et éditrices indépendants de Nouvelle-Aquitaine

Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

En partenariat avec l’Association des Éditeurs de Nouvelle-Aquitaine

.

Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 contact@asso-aena.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In partnership with the Nouvelle-Aquitaine Publishers Association

L’événement Salon des éditeurs et éditrices indépendants de Nouvelle-Aquitaine La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle