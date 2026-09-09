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AGENDA · La Rochelle

Salon des éditeurs et éditrices indépendants de Nouvelle-Aquitaine Maison des Écritures La Rochelle

vendredi 18 septembre 2026 · Maison des Écritures · La Rochelle

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Maison des Écritures
Adresse
46 avenue du Fort Louis
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Salon des éditeurs et éditrices indépendants de Nouvelle-Aquitaine

Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19

En partenariat avec l’Association des Éditeurs de Nouvelle-Aquitaine
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Maison des Écritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19  contact@asso-aena.fr

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English :

In partnership with the Nouvelle-Aquitaine Publishers Association

L’événement Salon des éditeurs et éditrices indépendants de Nouvelle-Aquitaine La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle

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