Salon des métiers d’art et de la création Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Salon des métiers d’art et de la création

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-28

Le salon d’Andernos de 2026 reçoit, comme l’an dernier une invitée d’honneur, il s’agit de Karen Ann Milne une artiste accomplie, spécialisée dans le textile et le multimédia.

Elle célèbre la vie avec joie à travers les fibres, les peintures, les teintures, les encres et les fils.

Vous trouverez sur ces deux jours des artistes de la créations qui vous présenterons leurs produits entièrement réalisés dans leurs ateliers.

Il y aura des ateliers découvertes dans divers domaines comme l’art du fil,de la peinture,la céramique ,le végétal,etc…

-De 10 heures à 18 heures le samedi

-De 10 heures à 17 heures le dimanche .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 70 83 74 salondescreateurs33@gmail.com

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English : Salon des métiers d’art et de la création

L’événement Salon des métiers d’art et de la création Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Andernos-les-Bains