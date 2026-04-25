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Salon du Bien-Être Animal et de la Nature Châteaudun

Salon du Bien-Être Animal et de la Nature Châteaudun

Salon du Bien-Être Animal et de la Nature Châteaudun dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Jardin Kellermann

Ville : 28200 Châteaudun

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Châteaudun

Salon du Bien-Être Animal et de la Nature

Jardin Kellermann Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Découvrez cette 4ème édition du Salon du Bien-Être Animal et de la Nature placée sous l’année du Labrador
Pour cette journée dédiée aux amoureux des animaux et de la nature, partez à la rencontre de professionnels, découvrez des initiatives locales et partagez un moment convivial.   .

Jardin Kellermann Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Discover the 4th edition of the Salon du Bien-Être Animal et de la Nature in the year of the Labrador

L’événement Salon du Bien-Être Animal et de la Nature Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GRAND CHATEAUDUN

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