Châteaudun

Salon du Bien-Être Animal et de la Nature

Jardin Kellermann Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Découvrez cette 4ème édition du Salon du Bien-Être Animal et de la Nature placée sous l’année du Labrador

Pour cette journée dédiée aux amoureux des animaux et de la nature, partez à la rencontre de professionnels, découvrez des initiatives locales et partagez un moment convivial. .

Jardin Kellermann Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Discover the 4th edition of the Salon du Bien-Être Animal et de la Nature in the year of the Labrador

L’événement Salon du Bien-Être Animal et de la Nature Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GRAND CHATEAUDUN