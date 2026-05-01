Salon du bien-être humain et animal PARC DE L’ABBAYE ROYALE Celles-sur-Belle

Celles-sur-Belle

Salon du bien-être humain et animal

PARC DE L’ABBAYE ROYALE 12 RUE DES HALLES Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Salon du Bien-Être destiné aux humains et aux Animaux. Exposants dans un cadre magnifique les jardins de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle . En complément, une exposition de peintures animalière et autres se déroulera dans les locaux majestueux de l’Abbaye et un marché de producteurs également dans une partie du parc. Avec ses 40 exposants dans tous les domaines attendus le salon va dévoiler les 5 sens

la vue le lieu de l’exposition l’exposition de peinture et photographie…

le toucher par les différents massages proposés sur le salon….

l’ouïe la relaxation par bols tibétains et divers instruments….

l’odorat exposants huiles essentielles ….

le goût Food Truck crêperie C’BE GOOD Boulangerie Fournil de l’Abbaye

Des ateliers sont prévus comme faire son levain maison des conférences sur le CBD pour animaux et humains soulager les maux de vos chats .

PARC DE L’ABBAYE ROYALE 12 RUE DES HALLES Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 43 99 30 2mcsyoga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Salon du bien-être humain et animal Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois