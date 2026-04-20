SALON DU CHAMPIGNON Ecomusée Vigneux-de-Bretagne
dimanche 25 octobre 2026 · Ecomusée · Vigneux-de-Bretagne
Informations pratiques
Vigneux-de-Bretagne
SALON DU CHAMPIGNON
Ecomusée 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 11:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Amateurs de champignons et de châtaines grillées, ce salon est pour vous
Les bénévoles organisent à nouveau ce rendez-vous de l’automne qui ouvrira aussi le programme des ateliers savoir-faire durant les vacances scolaires.
Une riche collection de familles de champignons cueillis dans les forêts environnantes sera exposée et expliquée par différents intervenants pharmaciens, passionnés, en présence de JL Potin (Les Amis de la Forêt). .
Ecomusée 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Lovers of mushrooms and roasted chestnuts, this show is for you
L’événement SALON DU CHAMPIGNON Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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