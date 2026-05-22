Montpellier

SALON DU COUTEAU DE MONTPELLIER

60 Avenue d’Assas Montpellier Hérault

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

62 artisans couteliers

Des grands noms de la coutellerie (Charly Bénica, Julien Baillon, et d’autres)

Démonstrations et animations, lancer de couteau, tir à l’arc, démonstration de coupe,…

2° Salon du couteau de Montpellier

6 et 7 juin 2026 à Montpellier

Ouverture de 10h00 à 18h00

Entrée 4 euros

62 artisans couteliers

Des grands noms de la coutellerie (Charly Bénica, Julien Baillon, et d’autres)

Démonstrations et animations, lancer de couteau, tir à l’arc, démonstration de coupe,… .

60 Avenue d’Assas Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

62 cutlery craftsmen

Big names in cutlery (Charly Bénica, Julien Baillon, and others)

Demonstrations and events, knife throwing, archery, cutting demonstrations, etc

L’événement SALON DU COUTEAU DE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT MONTPELLIER