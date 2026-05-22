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SALON DU COUTEAU DE MONTPELLIER Montpellier

SALON DU COUTEAU DE MONTPELLIER Montpellier samedi 6 juin 2026.

Adresse : 60 Avenue d'Assas

Ville : 34000 Montpellier

Département : Hérault

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 4 4

Montpellier

SALON DU COUTEAU DE MONTPELLIER

60 Avenue d’Assas Montpellier Hérault

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

62 artisans couteliers
Des grands noms de la coutellerie (Charly Bénica, Julien Baillon, et d’autres)
Démonstrations et animations, lancer de couteau, tir à l’arc, démonstration de coupe,…
2° Salon du couteau de Montpellier
6 et 7 juin 2026 à Montpellier
Ouverture de 10h00 à 18h00
Entrée 4 euros

62 artisans couteliers
Des grands noms de la coutellerie (Charly Bénica, Julien Baillon, et d’autres)
Démonstrations et animations, lancer de couteau, tir à l’arc, démonstration de coupe,…   .

60 Avenue d’Assas Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

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English :

62 cutlery craftsmen
Big names in cutlery (Charly Bénica, Julien Baillon, and others)
Demonstrations and events, knife throwing, archery, cutting demonstrations, etc

L’événement SALON DU COUTEAU DE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT MONTPELLIER

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