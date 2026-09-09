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AGENDA · La Rochelle

Salon du Disque et BD Salle de l’Oratoire La Rochelle

samedi 3 octobre 2026 · Salle de l'Oratoire · La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Salle de l'Oratoire
Adresse
6 bis rue Albert 1er
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
2 2 2

La Rochelle

Salon du Disque et BD

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Le salon du Disque et de la BD revient pour une 18ème édition !
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Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 08 10 00  actuamusic@yahoo.fr

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L’événement Salon du Disque et BD La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle

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