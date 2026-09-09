Salon du Disque et BD Salle de l’Oratoire La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Salon du Disque et BD

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Le salon du Disque et de la BD revient pour une 18ème édition !

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Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 08 10 00 actuamusic@yahoo.fr

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English : Record and comic fair

The Record and Comic Fair returns this year with a tribute to Johnny Halliday.

L’événement Salon du Disque et BD La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle